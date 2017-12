Kunstgræsbane gav debat i byrådet

SÆBY: IF Skjold fik på årets sidste byrådsmøde et lån på 1 million kroner til etablering af en ny kunstgræsbane på Kjeldgårdsvej, men det skete ikke uden debat.

Konservatives mand i byrådet, Peter E. Nielsen, lagde ikke skjul på, at han finder, at det er en forkert konstruktion, som fremover vil belaste alle andre foreninger i kommunen.

Finansieringen af den 3,5 mio. kr. dyre kunstgræsbane foregår efter den såkaldte DIF ejermodel, som også blev benyttet, da Bangsbo Freja i 2013 opførte sin kunstgræsbane.

Færre penge til fordeling

IF Skjolds støtteforening, Skjolds Venner, anlægger og ejer banen, hvorefter støtteforeningen søger SKAT om frivillig momsregistrering på banen. Herved kan støtteforeningen få refunderet moms på anlægssummen. Efterfølgende lejer Skjolds Venner kunstgræsbanen ud til IF Skjold, skoler og andre institutioner.

IF Skjolds kommende kunstgræsbane er budgetteret til at koste 3,5 mio. kr. En del af finansieringen er et lån, som er afdragsfrit i 10 år og herefter skal afvikles over 10 år.

Problemet opstår, når andre foreninger lejer sig ind på kunstgræsbanen. Lejebetalingen er budgetteret til 165.000 kroner om året, og hvis disse foreninger søger om lokaletilskud på 75 procent af udgiften, svarer det til en kommunal udgift på 123.750 kr., som skal tages fra puljen til fordeling mellem alle kommunens klubber. Den pulje bliver ikke større.

- Løbet ér kørt, men det er i bund og grund en mærkelig konstruktion. Nu kommer kommunen til selv at betale via et årligt tilskud på 123.000 kr. Det havde været bedre at tage pengene fra kommunens anlægsbudget som en engangsudgift i stedet for dette lidt spøjse lån, argumenterede Peter E. Nielsen.

Sognerådspolitik...

Lars Oldager (DF) opfordrede til, at tildelingspolitikken får et tiltrængt eftersyn.

- Fakta er, at Skagen Kultur- og Fritidscenter får lige så meget i tilskud som samtlige foreninger i gammel Sæby Kommune, sagde DF’eren.

- Det er historik, og et flertal i byrådet understøtter, at der også skal være en svømmehal i den nordlige del af kommunen, sagde borgmester Birgit S. Hansen, der opfordrede til at "droppe sognerådspolitikken" og konkluderede, at det nye byråd skal være åbne for at diskutere andre modeller fremover ved lignende ansøgninger.