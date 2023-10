Kunstmuseum får et år mere, før besparelsen rammer helt

- Tak for arbejdsro.

Sådan lyder reaktionen fra Thomas Rafn, der er museumsleder på Frederikshavn Kunstmuseum, efter at Frederikshavn Kommune onsdag aften indgik et budgetforlig, hvor det er blevet besluttet, at Frederikshavn Kunstmuseum i 2024 - ligesom i 2023 - vil modtage 400.000 kroner, hvorefter bevillingen vil blive halveret til 200.000 kroner.

Det var ellers meningen, at Frederikshavn Kunstmuseum skulle klare sig for 200.000 allerede i 2023 - førhen modtog museet 781.000 kroner i kommunal bevilling - men da besparelsen mødte stor kritik fra borgerne, besluttede politikerne sig for, at der skulle laves en overgangsordning.

- Vi har lyttet til kritikken fra dem, der har sagt, at det er for hårdt over for kunstmuseet. Derfor giver vi dem 400.000 kroner, men så skal de også bruge næste år på at skaffe sig nogle indtægter, sagde borgermester Birgit S. Hansen dengang til Kanal Frederikshavn.

Derfor fik Frederikshavn Kunstmuseum i 2023 400.000 i kommunal bevilling, og efter planen skulle museet modtage 200.000 kroner i 2024.

Men nu får museet altså ét år mere, med 400.000 kroner i bevilling.

Sådan er politik

Formanden for kultur- og fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune, Peter Laigaard, mener, at de 200.000 kroner er et passende beløb for Frederikshavn Kunstmuseum.

- Jeg mener, at det er et passende beløb med de 200.000 kroner til museet. Men politik er jo sådan, at folk mener noget forskelligt, så vi er kommet frem til, at Frederikshavn Kunstmuseum kan modtage 400.000 kroner igen i 2024, siger Peter Laigaard.

Det er dog ikke på grund af negative henvendelser fra borgerne, der er grunden til, at museet igen kan se frem til 400.000 kroner.

- Vi får ligeså mange, hvis ikke flere, positive beskeder fra borgere, der synes, at det, vi gør, er godt, end vi får beskeder fra borgere, der er utilfredse, med det vi gør, fortæller Peter Laigaard.

Nu får Frederikshavn Kunstmuseum så endnu et år med 400.000 kroner i bevilling, før de, efter planen, "kun" modtager 200.000 kroner i 2025.

Kan man så regne med, at de 400.000 kroner bliver til 200.000 kroner til næste budgetforhandling?

- Ja, det er jo svært at sige, for man kan aldrig være helt sikker på noget - så det vil jeg ikke love, siger Peter Laigaard.

Der blev indgået et budgetforlig i Frederikshavn Kommune onsdag 27. september, og alle partier, der er repræsenteret i byrådet, på nær Nye Borgerlige er med i forliget.

Museumsleder Thomas Rafn har ikke lyst til at kommentere sagen yderligere.