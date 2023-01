Kvinde død efter påkørsel

FREDERIKSHAVN: En 75-årig kvinde, som blev alvorligt kvæstet ved en trafikulykke i Frederikshavn, er nu død af sine kvæstelser. Det oplyser Nordjyllands Politi.

Ulykken skete torsdag ved 21-tiden på Skagensvej i Frederikshavn. Her blev den 75-årige kvinde og en 18-årig kvinde ramt af en bil, da de befandt sig på kørebanen for at tilse en hund, som var blevet påkørt.

Begge kvinder blev bragt til Aalborg Universitetshospital og lagt i koma, men den 75-årige kvindes liv kunne ikke reddes.

Sygehuset meddelte lørdag, at den 75-årige kvinde fra Sæby var død, oplyser politiet.

De pårørende er underrettet.

Politiet har ingen oplysninger om den 18-årige kvindes tilstand, men den blev efter ulykken betegnet som stabil.

Bilisten, en 56-årig mand fra lokalområdet, kom ikke til skade ved ulykken.