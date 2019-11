Kvinde dømt for bedrageri: Fik overført knapt 109.000 til sin egen konto

SÆBY:Over en treårig periode lykkedes det en nu 45-årig kvinde fra Sæby at begå bedrageri i forbindelse med, at hun var frivillig medarrangør af et løb i Sæby.

Det var hele 23 gange fra 1. januar 2016 til 1. juli 2019, beløb fra flere tidtagningsfirmaer blev overført til den 45-åriges private konto - og sådan snød hun den forening, hun var aktiv i for knapt 109.000 kroner.

Det fremgår af retsmødebegæringen mod kvinden, som tirsdag erkendte sig skyldig i bedrageri samt dokumentfalsk. Det fortæller anklager Mette Vestergaard fra Nordjyllands Politi efter retssagen, som fandt sted ved Retten i Hjørring.

Dokumentfalskneriet skete i juni 2019, hvor den 45-årige kvinde forfalskede et dokument og rettede nogle onlineindbetalinger.

Kvinden blev idømt og modtog uden at anke fire måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

- Hun fortrød meget det, hun havde gjort, og vil bare gerne videre, fortæller Mette Vestergaard.