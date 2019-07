Kvinde forsøgt voldtaget: Fik slået sig fri

SKAGEN: En 28-årig kvinde blev natten til torsdag forsøgt voldtaget i Skagen, oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Episoden fandt sted klokken 01.45, hvor kvinden sad på en trappesten på Østre Strandvej, da fire udenlandske mænd kom forbi, greb fat i hende og trak hende ud på vejen. Her forsøgte de at trække bukserne af kvinden, der dog fik slået så meget fra sig og kradset den ene af mændene, at de opgav og slap hende.

Kvinden har beskrevet mændene som "arabiske" af udseende, men derudover er der et meget sparsomt signalement af gerningsmændene.

Der er ingen anholdte i sagen, hvor politiet torsdag morgen var i gang med at efterforske og sikre spor, blandt andet DNA, fra gerningsmændene.