Kvinde kørte ind i McDonald’s med lav hastighed – 10 minutter efter gik det rigtig galt

FREDERIKSHAVN: En spirituspåvirket kvinde har onsdag aften skabt postyr omkring McDonald’s i Frederikshavn.

Hele episoden endte med, at kvinden fra lokalområdet kørte galt, hvor bilen endte på taget.

Klokken 18.52 modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse om, at en borger var blevet kørt ind i to gange med lav hastighed ved McDonald’s i byen.

Her havde den spirituspåvirkede kvinde ved lav hastighed først ramt anmelderens bil to gange, før kvinden - formentlig grundet sin påvirkede tilstand, forklarer vagtchef Karsten Højrup Kristensen - også snittede selve McDonald's-bygningen, før hun kørte videre.

Hun nåede dog ikke at køre langt.

For ti minutter senere fik politiet endnu en anmeldelse. Denne gang om et færdselsuheld.

Det var selvsamme spirituspåvirkede kvinde, som i et solouheld var kørt galt, hvor hendes bil var endt på taget.

Vagtchefen formoder, at hun var skredet i svinget, da hun forsøgte at køre på motorvejen.

Selvom bilen var endt på taget, kunne kvinden selv komme relativt uskadt ud.

Da politiet kom frem, blæste kvinden over det tilladte i alkometeret, og derfor blev hun taget med til sygehuset i Hjørring. Her blev der taget en blodprøve, og hvis den også viser over den tilladte mængde alkohol i blodet, sigtes kvinden for spirituskørsel, fortæller vagtchefen.