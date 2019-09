Kvinde ringede til kaptajn: Truede med at bombe Læsøfærgen

FREDERIKSHAVN: En 49-årig kvinde er blevet idømt 20 dages betinget fængsel for at have truet med at sprænge Læsøfærgen i luften samt at have fremsat dødstrusler.

Kvinden ringede 1. maj sidste år til Læsøfærgens kontor og bad om at komme til at tale med kaptajnen.

"Jeg bomber færgen"

Kontoret gav beskeden videre til kaptajnen, som ringede kvinden op. Men det blev alt andet, end en behagelig samtale.

Det var nemlig i telefonen, at kvinden fremsatte sine trusler overfor kaptajnen. Hun skulle blandt andet have sagt: "Jeg bomber færgen", og "jeg kommer og myrder ham".

Men også personalet på færgeselskabets kontor måtte lægge øre til trusler. Det var dog uklart, om de blev fremsat før eller efter, at kvinden havde talt med kaptajnen, fortæller anklager Janni Nørgaard.

Nægtede trusler

I Retten i Hjørring erkendte kvinden, at hun havde ringet til færgeselskabet den dag, og at hun var ophidset.

Men hun nægtede, at hun havde truet personalet, fortæller anklager Janni Nørgaard.

Den 49-årige valgte dog at modtage dommen.