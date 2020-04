Kvinde sigtet for at tænde bål foran dør på 3. sal: Beboere var i livsfare

FREDERIKSHAVN:En 36-årig kvinde er sigtet for at have bragt andre i livsfare ved at have startet en brand foran en dør på tredje sal i en opgang i Frederikshavn.

Kvinden er sigtet efter straffelovens grove bestemmelse om brandstiftelse - også kaldet mordbrand - som har en straframme på fængsel op til livstid.

Det fortæller politikommissær Carsten Straszek, Nordjyllands Politi.

Det var naboerne, der opdagede branden i etageejendommen på Vestergade omkring klokken 01.30 natten til mandag. De slog alarm og fik selv slukket bålet, inden politi og beredskab nåede frem til stedet.

Men inden da var der kommet røg ind i begge lejligheder på 3. sal, fortæller Carsten Straszek.

- Det er en meget alvorlig sag, fordi der var personer i begge lejligheder på 3. sal. Det er vores opfattelse, at personerne var i livsfare, og at branden er påsat, da der var gået ild i effekter, der var stillet op ad døren ind til den ene lejlighed, fortæller politikommissæren.

Kort tid efter branden - klokken 02.15 - blev den 36-årige kvinde anholdt på en anden adresse i Frederikshavn.

Carsten Straszek oplyser, at der er en relation mellem kvinden og beboeren i den lejlighed, hvor der var tændt ild op ad døren. Af hensyn til efterforskningen, ønsker han dog ikke at komme nærmere ind på relationen.

Kvinden bliver fremstillet i et grundlovsforhør senere mandag.