Kvinde slog fra sig ved muligt voldtægtsforsøg

FREDERIKSHAVN: En 26-årig kvinde i Frederikshavn blev natten til onsdag udsat for et muligt voldtægtsforsøg på gaden i Frederikshavn.

Politiet fik anmeldelsen kort før kl. 02.30. Kvinden fortalte at hun på Solbakkevej ud for nr. 13 pludselig var blevet løftet op bagfra af en mand, der hev en taske fra hende, pressede hende op mod et hegn og hev i hendes tøj.

Kvinden slog dog kraftigt fra sig, og manden flygtede.

Politiet betragter overfaldet som et muligt voldtægtsforsøg og har dette signalement af gerningsmanden: Han var 25 til 30 år, mørk i huden, iført blå hættetrøje og mørke bukser samt røde skole med hvide snørebånd.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på tlf. 1-1-4.