Kvinde udsat for seksuelt overgreb af kollega på hotelværelse i Skagen

SKAGEN:En 44-årig mand er blevet idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have udsat sin kvindelige kollega for seksuelt overgreb på et hotelværelse i Skagen.

Det oplyser anklager Mette Høg.

Den 44-årige er dømt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje efter episoden, der fandt sted i september 2020.

Her var den 44-årige mand og kollegaen var i Skagen i forbindelse med noget arbejde. De drak i løbet af aftenen alkohol, og på et tidspunkt blev kollegaen dårlig og gik op på sit hotelværelse.

Hun har forklaret, at det var her, den 44-årige udsatte hende for seksuelt overgreb.

Det har den 44-årige dog pure afvist. Han har i stedet forklaret, at han blot gik med ind på hotelværelset for at hjælpe sin kollega, fordi hun var blevet dårlig, fortæller Mette Høg.

Manden valgte også at anke dommen på stedet.