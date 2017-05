Kvinder: Er I klar til en gåtur?

FREDERIKSHAVN: Når kvinder 29. maj trækker i traveskoene i Frederikshavn er de en del af Danmarks største endagsmotionsevent, Ladywalk.

De går dermed alle for en god sag.

En skøn forårsaften i selskab med andre glade kvinder, motion og frisk luft er måske i første omgang det, der får tusindvis af kvinder til at deltage i Ladywalk - og mange af dem år efter år.

Hos Ladywalk ved man dog, at det også betyder noget for kvinderne, at de går for en god sag

- Både på vores startsteder og på Facebook giver kvinderne udtryk for, at det betyder noget, at de er med til at gøre en forskel, siger formand for Ladywalk, Ivan Mejlgaard.

Sidste år uddelte Ladywalk en million kroner.

Når man i år støtter PCO-Foreningen og Hjerteforeningen, er de mange kvinder, der deltager i Frederikshavn derfor også med til at gøre en forskel.

I 2016 modtog Hjerteforeningen også en donation fra Ladywalk. Her var det tydeligt, at kvinderne ikke går forgæves.

At Ladywalk kan være med til at bidrage til livsvigtig forskning glæder Ivan Mejlgaard sig over sammen med de hundredvis af frivillige, der gør en stor indsats i blandt andet Frederikshavn

29. maj lyder startskuddet til årets Ladywalk i Frederikshavn klokken 18.30.

Har man ikke fået tilmeldt sig årets Ladywalk, er det muligt at gøre det den 29. maj på startstedet, som man finder på FFK-centret, Flade Engvej 8.