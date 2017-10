Redningskrans til Gl. Skagen

SKAGEN: Med en ny finansieringsmodel er der nu lagt til, at kystsikringen af Gammel Skagen - med ti års forsinkelse - bliver fornyet og udvidet med helt nye høfder. Men forudsætningen er, at Frederikshavn Kommune spytter i bøssen med op til to mio. kr. ekstra ud over de 4,1 mio. kr., som allerede er bevilget.

Den endelige regning til kommunekassen er behæftet med stor usikkerhed, fordi det ikke er muligt at beregne de samlede udgifter nøjagtigt. De vurderes til at ligge på mellem 8,5 og 10 millioner kr.

Frederikshavn Kommune og Grundejerforeningen Gammel Skagen har gennem de seneste ti år arbejdet med forskellige modeller til at tvangsudskrive bidrag til nye høfder fra grundejere i Gammel Skagen. Den seneste model blev kasseret af Miljø- og Fødevareklagenævnet i juni i år.

Siden har grundejerforeningen forsøgt at rejse frivillige bidrag fra grundejerforeningens medlemmer.

Det er lykkedes at skaffe tilsagn om 3 mio. kr. og hertil kommer 200.000 kr. fra det privatejede Højen Fyr og 500.000 kr. fra Kystdirektoratet.

Facit er, at der mangler et sted mellem 800.000 kr. og 2,4 mio. kr.

Teknisk udvalg indstiller nu til økonomiudvalget, at arbejdet igangsættes, men at de ekstra penge hentes fra andre områder end teknisk udvalgs eget.

Kystsikringsprojektet består i renovering af de gamle høfder, anlæg af syv nye høfder samt sandfodring.

Fem af de nye høfder anlægges mod sydvest for at afværge risikoen for at kystlinjen bliver bagskåret ved den yderste af de eksisterende høfder.