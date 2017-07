Ladbil i uheld: Tre unge faldt af

VOERSÅ: 10-12 unge mænd havde lørdag taget plads bagi en ladbil, da føreren kom ud for et uheld i et venstresving på Østkystvej i Voerså.

Uheldet skete klokken 17.44.

- Ved uheldet faldt tre af de unge af ladet. De er alle tre bragt til Aalborg Universitetshospital, siger vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi.

Ingen af de unge skulle have meget alvorlige kvæstelser.

- Vi har anholdt føreren af bilen, en 21-årig mand fra lokalområdet. Han stak af efter uheldet, men blev fundet i nærheden, siger vagtchefen.

Den 21-årige mand er sigtet for spirituskørsel, for at stikke af fra uheldet og for at have kørt med de andre unge mænd på ladet af bilen.