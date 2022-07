Læge stopper efter opslidende sager: Usikker fremtid for lokal praksis

ÅLBÆK:Ved årets udgang stopper Flemming Lyng som praktiserende læge i Ålbæk efter at have drevet byens lægehus i 32 år. Det har han netop offentliggjort.

- Havde du spurgt mig for to måneder side, ville jeg ikke kunne sige, hvornår jeg ville stoppe. Det var i hvert fald ikke planen, at det skulle være allerede til nytår, selvom jeg godt nok blev folkepensionist sidste år, siger den 67-årige læge.

Han har truffet beslutninger efter, han 27. april i år for anden gang fik besked om at skulle forklare sig over for Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi han har været en af de læger, der har udskrevet mest smertestillende og beroligende medicin i hele landet. Ifølge lægen har styrelsen dog begge gange vurderet, at han ikke udgjorde "nogen fare for patientsikkerheden".

- Det var en opslidende proces, da jeg for tre år siden blev kaldt ind og skulle afgive forklaring med advokat og det hele, og det har også påvirket mig mentalt denne gang, hvor jeg har skullet indsende journaler for fem udvalgte patienter. Man har jo sin faglige stolthed og det er noget, der fylder meget og går ud over nattesøvnen - især fordi Styrelsen for Patientsikkerhed både er den dømmende og udøvende magt, og man derfor ikke har nogen mulighed for at anke. Derfor havde jeg også allerede sidste gang aftalt med min kone, at hvis det skulle ske igen, så ville vi stoppe, fortæller Flemming Lyng, der i mange år har arbejdet sammen med sin hustru, Margrethe, der er sygeplejerske på klinikken.

- Og udsigten til, at jeg igen ville blive trukket ud i styrelsens store lotteri er jo ikke blevet mindre. Det har simpelthen drænet lysten til at fortsætte, tilføjer den afgående læge, der ikke er i tvivl om, hvorfor hans "trækningschancer" i spillet om at blive undersøgt er større end mange andre praktiserende lægers.

- Jeg har lidt mere end 2200 borgere tilknyttet og 15 procent flere i aldersgruppen over 50 år end gennemsnittet for regionen. Jo ældre borgerne er, jo større er sandsynligheden også for at de bruger smertestillende og beroligende medicin. Derfor undrer det mig også, at det tilsyneladende ikke er noget, Styrelsen for Patientsikkerhed tager højde for, forklarer han.

Det lykkedes ikke søndag at få en kommentar fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bekymret for fremtiden

Mens han stopper med "stor sorg og ærgrelse", bekymrer det ham også, at der endnu ikke er nogen, der har vist interesse for at købe Lægehuset Ålbæk, selvom han har annonceret det til salg ad flere omgange.

- Det er svært at trække nye praktiserende læger til i yderområderne. I Kvissel var der ingen til at overtage, da lægehuset lukkede ned, og de kan heller ikke få nye læger til Skagen, Hirtshals og Frederikshavn. Derfor har jeg heller ikke den store tiltro til, at der kommer nogen henvendelse her, fortæller Flemming Lyng, der dog har sagt til regionen, at han er indstillet på at blive lidt længere end til nytår, hvis der skulle dukke "et ungt håbefuldt menneske" op, der var interesseret i at blive hjulpet i gang med at drive lægehuset videre.

- For det er synd for byen, hvis man fremover skal have 20 kilometer til nærmeste læge, konstaterer han.

Bekymringen for endnu en by uden lægehus er i løbet af weekenden også kommet til udtryk i stor stil på facebooksiden "Alle os der elsker Ålbæk".

"Ja, det er trist at dette sker, og ingen ny læge er parat til at overtage. Det samme skete da det lukkede ned i Kvissel, men god vind fremover til dem", lyder det blandt i en kommentar til nyheden om lukningen.

"Meget sørgelige nyheder for os alle, og særlig for alle de ældre/ gamle som ikke er mobile . Det bliver svært, men samtidig forstår vi jo godt at det er/ bliver uudholdelig at arbejde og bevare arbejdsglæden, når man føler man er “ overvåget” og mistroet", skriver en anden i gruppen.