Lægehus er igen åbent

FREDERIKSHAVN: Når det handler om antallet af læger, er Frederikshavn Kommune syg med både feber og kvalme.

Der er ganske enkelt for få læger i kommunen.

Kun to ud af i alt 21 lægepraksisser har åben for tilgang, og i Frederikshavn er der fuldstændigt lukket.

Borgerne er frustrerede over at skulle vente en måned på at få en tid hos en læge og endnu mere frustrerede over, at det ikke er muligt at skifte til en anden læge.

Lægerne har i forvejen tage mange patienter ind, og derfor vil det ikke hjælpe meget på patientpuklen, hvis de skal tage endnu flere patienter ind.

Men nu er der trods alt en lille hjælp på vej.

Kan ikke være rigtigt

Falck Lægehus i Frederikshavn, der ellers lukkede for yderligere patienter i begyndelsen af august, holder nu igen åben for tilgang.

- Det kan jo ikke være rigtigt, at man i en by af Frederikshavns størrelse ikke kan kan anvise en læge inden for byskiltet. Det er Region Nordjylland, der har forsyningspligten, op vi har selvfølgelig presset på i denne sag. Derfor er det også glædeligt, at Falck Lægehus nu er genåbnet for nye patienter, siger formanden for kultur- og fritidsudvalget Mogens Brag (V).

Sagen hører ind under kultur- og fritid, fordi udvalget har ansvaret for kommunens Borgerservice.

Slet ikke nok

Men en genåbning af Falck-klinikken er dog langt fra nok på den lange bane, og der er stadig et akut behov for flere praktiserende læger.

- Derfor er der også åbnet op for - fra Regionens side - at oprette nogle kombinationsstillinger, hvor lægen for eksempel har en halvtidsstilling på Sygehus Vendsyssel og den anden halvdel som praktiserende læge i Frederikshavn, siger Mogens Brag.

Næstformanden i kultur- og fritidsudvalget, Bjarne Kvist (S), kalder situationen for uholdbar.

- Vi kæmper jo med næb og klør for at få folk til at flytte til Frederikshavn Kommune, og så kan vi ikke tilbyde de nye borgere en læge. Det holder jo ikke. Dér må vi banke i bordet over for regionen, siger Bjarne Kvist.

Kultur- og fritidsudvalget har sagen om de manglende praktiserende læger på dagordenen på torsdag.