Lægevagten fortsætter i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Efter møde i samarbejdsudvalget blev det besluttet, at Frederikshavn fortsat skal have en lægevagt. Det betyder, at borgere kan ringe og aftale en tid med lægevagten også efter klokken 23.00. Der vil ikke være faste åbningstider. Borgere skal i stedet ringe til lægen og aftale, om han eller hun skal komme ned til konsultationen, eller om det passer bedre, at lægen kommer på hjemmebesøg.

- Det er ikke særlig hensigtsmæssigt, at en læge skal sidde i konsultationen på faste tidspunkter. Det skal være mere fleksibelt, så lægen og borgeren sammen kan afgøre, hvad der giver mest mening for den enkelte patient, siger Ole Stavad, der er kommunal repræsentant i samarbejdsudvalget og deltog på mødet.

Stor utilfredshed

Beslutningen om at fortsætte lægevagten kommer i kølvandet på stor utilfredshed blandt borgere og politikere, da Praktiserende Lægers Organisation (PLO) for en måneds tid siden meldte ud, at de ønskede at lukke lægevagten.

Man skal fortsat ringe 70 15 03 00, hvis man har behov for lægevagten.