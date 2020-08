Lærer smittet med corona-virus: Tre klasser sendt i isolation

Tirsdag modtog en lærer på skolen en positiv coronatest. Derfor er tre klasser og frem kolleger sendt i hjem i isolation.

Det skriver skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Vi har taget de nødvendige forholdsregler, så vi kan bremse smitten bedst muligt. Vi har sendt tre klasser og fem ansatte i selvisolation, og så er den smittede lærer selvfølgelig også i isolation. Der er ingen symptomer på covid-19, men nu skal vi have testet de berørte elever og ansatte, før de igen kan vende tilbage, siger skolechef i Frederikshavn Kommune, Anette Nedermark.

De tre klasser er alle fra udskolingen, og deres forældre blev i aftes ringet op af skolen og gjort opmærksomme på situationen.

- I dag fortsætter arbejdet med at planlægge hjemmeundervisning for de tre berørte klasser, og så sørger vi for kontaktpersoner til eleverne, hvis de har nogle bekymringer i forhold til hjemsendelsen, siger Anette Nedermark.