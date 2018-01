Læsø får DF-borgmesterkæde

LÆSØ: De mange diskussioner om borgmesterkæden, og hvem der skulle have den på Læsø efter kommunalvalget, var - og har altid været - rent symbolske. Læsø Kommune har nemlig aldrig ejet en borgmesterkæde.

Det besluttede Mogens Simonsen fra Dansk Folkepartis vælgerforening på øen at gøre noget ved. I aftes fik DF’s partiformand Kristian Thulesen Dahl lov til at præsentere resultatet og hænge kæden om halsen på Karsten Nielsen, Dansk Folkeparti første borgmester i Danmark. Borgmesterkæden er ganske vist hverken af guld eller sølv, - det havde vi ikke penge til i vælgerforeningen, forklarede Leif Kristensen, foreningens formand.

Til gengæld er kæden helt unik, et 100 procent Læsø produkt, idet Mogens Simonsen har skåret og poleret skiverne af birketræ fra øens skove.

Kristian Thulesen Dahl besøgte netop Læsø for at bakke op Karsten Nielsen, og han er ikke skuffet over, at Dansk Folkeparti fik sin første borgmester i landets mindste kommune. Tværtimod ser partiformanden Læsø som et samfund, hvor DF’s holdning til blandt andet udligning kan gøre en forskel.

- For os er det en "fuldblods" borgmesterpost på Læsø, der virkelig har brug for nogle rigtige rammebetingelser for at kunne fortsætte som selvstændig kommune.