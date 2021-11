Læsø har fået ny borgmester: - Jeg står bedre, end jeg har gjort før

LÆSØ. Tobias Birch Johansen (V) er tilbage i borgmesterstolen på Læsø.

Det står klart, efter at over to timers forhandlinger sluttede klokken 01:30 natten til onsdag.

Det blev Læsø Borgerlistes to mandater, der blev afgørende i forhold til borgmesterposten. Sammen med Venstres tre egne mandater var det nok til et flertal, da kommunalbestyrelsen består af ni medlemmer.

Og det var en glad borgmester, Nordjyske fangede i byrådssalen for kort tid siden.

- Jeg står bedre, end jeg har gjort før. Jeg synes, vi har konstitueret os bedst muligt ud fra stemmefordelingen, siger han.

Tobias Birch Johansen fik kun næstflest personlige stemmer. Den største stemmesluger blev Det Konservative Folkepartis Karsten Skov Petersen, der er ny viceborgmester.

Men ifølge Tobias Birch Johansen er der ingen bad feelings mellem de to profiler.

- Karsten og jeg har givet hinanden hånden, og vi er enige om at kigge fremad, siger den nyudnævnte borgmester, der ser frem mod de kommende år, hvor Læsø står foran flere udfordringer.

- Nu skal vi lige have samlet op, men boligforholdene for ny arbejdskraft bliver en af de ting, der skal løftes nu og her, siger Tobias Birch Johansen.