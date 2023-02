Læsø i stormens øje: Otto er gået i land

LÆSØ:Stormen Otto er gået i land på Læsø. Den forventes at kulminere i aftentimerne med vindstød op til 30 meter i sekundet, ifølge DMI.

Læsøfærgen har indstillet eftermiddags- og aftensejladsen og ligger i øjeblikket til kajs i Vesterø.

- Det ser ud til, at Læsø ender i stormens øje, så det kan nok godt blive lidt voldsomt. Jeg vil derfor opfordre til, at man bliver inden døre, medmindre man har et meget vigtigt ærinde.

- Har man løse genstande såsom fritstående trampoliner og lignende, så vil det nok også være en god ide at få bundet det forsvarligt fast mens tid er. Vi har ved mindre kraftigere storme oplevet, at træer og grene vælter, så skal man ud, så skal man se sig godt for, siger landbetjent Peter Mortensen.

Skibene godt fortøjet

I Østerby Havn er så godt som alle fiskekutterne fortøjet sikkert til kajen. Også DTUs forskningsskib, Havfisken, er sejlet i sikkerhed i havnen.

DTUs forskningsskib, Havfisken, er sejlet i sikkerhed i havnen. Foto: Jacob Nymann Jensen

- Vi sejlede ud i morges, men kunne godt se, at det vist var bedre at komme i sikkerheden i en havn, siger skipper Aage Thaarup.

Han fortæller, at de er ude på deres årlige togt ned gennem Kattegat, hvor de undersøger fiskebestandens tilstand.

- Vi kigger særligt efter de kommercielle arter og ser, hvordan de har det, siger Aage Thaarup.

Havfisken sejler efter planen videre på togt i morgen tidlig.

Strømkabler er i jorden

Hos Læsø Forsyning tager man stormen med ophøjet ro. I forhold til tidligere tider så er alle øens strømkabler nu lagt i jorden, hvilket mindsker risikoen for strømsvigt.

Stormen Otto er gået i land på Læsø. Foto: Jacob Nymann Jensen

- Vi tager det roligt. Man kan selvfølgelig aldrig vide, når det kommer til vejret, og hvis det bliver rigtig vildt, så kan man selvfølgelig godt forestille sig, at der kan vælte et træ ned i et el-skab eller lignende, men det regner vi nu ikke med. Skulle det ske, så har vi mandskab hjemme til at klare opgaven, siger Bo Jensen, konstitueret driftsleder ved Læsø Forsyning.

Stormen Otto forventes at løje af på Læsø i løbet af natten og de tidlige morgentimer.

Læsøfærgen har indstillet eftermiddags- og aftensejladsen og ligger i øjeblikket til kajs i Vesterø. Foto: Jacob Nymann Jensen

Storm Læsø 17. februar 2023 Foto: Jacob Nymann Jensen

