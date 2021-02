Læsøfærgen bryder isen og sejler igen

LÆSØ:Onsdag formiddag tog kaptajnen på Læsøfærgen beslutningen om at sejle ud af den isfyldte havn kl. 09.40 som planlagt og sætte kursen mod Frederikshavn. I timerne forinden havde begge Læsøs færger startet motorerne op, og ved hjælp af skibenes skruer fået løsnet isen nok til at Læsøfærgen atter kunne sejle. Forud var der gået over et døgn, hvor færgen havde ligget stille i Vesterø Havn på grund af en uheldig kombination af store mængder sammenpresset is og en nordøstlig vindretning, der tilsammen udgjorde en risiko for skader.

Umuligt at lægge til kaj

Vesterø Havn er indrettet på en måde, der betyder, at færgen skal vende rundt inde i havnen, inden stævnen kan vendes mod Frederikshavn. Og det var netop den detalje, der gjorde, at kaptajnen i går vurderede, at det ikke var forsvarligt at sejle ud.

-Det er grødis, der ligger i havnen, og det gør det svært at manøvre færgen. Risikoen er, at isen simpelthen presser sig op mellem færgen og kajen, når færgen lægger til kaj, hvilket kan ende rigtig galt. Derfor var kaptajnens vurdering i går, at det var forbundet med for stor risiko at sejle. I dag har der næsten været vindstille, hvilket betyder, at færgernes motorkraft kunne udnyttet fuldt ud i forhold til at bryde isen i formiddags og dermed gøre det muligt at sejle ud, siger Tobias Birch Johansen, der er formand for færgeselskabet.

Fyldte dagligvarebutikker

Selvom den store mængde is i havnen betød, at Læsø var isoleret fra omverden i et døgn, så understreger Tobias Birch Johansen, at der bestemt ikke var anledning til panik.

-Jeg har jo mest ondt af dem, der måtte vente en dags tid med at komme til Læsø. Der er efter mine oplysninger fyldt godt op med kartofler og andre gode sager i dagligvarebutikkerne herovre, så der skal mere end én dags isolation til for at skabe problemer. Udfordringen med den slags situationer førhen var, at det kunne være problematisk at skaffe foder nok til alle minkene herovre, hvis færgen ikke sejlede nogle dage. Men det problem har vi jo ikke mere, siger Tobias Birch Johansen.

Forsyningssikkerheden ikke truet

Hos Læsø Kommune giver situationen med is i havnen heller ikke anledning til bekymring. Først og fremmest fordi færgefarten i langt de fleste tilfælde hurtigt vender tilbage til normalen igen efter uheldige vejrforhold, men også fordi der trods alt er andre måder, hvorved livsvigtige fornødenheder kan fragtes til øen på.

-Der er jo den mulighed at flyve over. Enten med helikopteren, der i forvejen er en del af beredskabet i forhold til akut sygdom, men der kan også lande større fly på flyvepladsen, hvis det skulle være nødvendigt. Derudover skal man huske, at der også er en havn i Østerby, hvor Kystredningstjenesten holder til. Og skulle der opstå en helt ekstrem situation, hvor det ikke kan løse problemet, så er der nogle store fiskekuttere i Østerby Havn, der nu nok skal kunne klare noget is, siger Morten Pihler, der er ansvarlig for Læsø Kommunes beredskab.