Landretten stadfæster: To skyldige i drabsforsøg

ELLING: I august 2017 blev 49-årige Kent Clausen og 42-årige Tom Christian Jensen kendt skyldige og efterfølgende idømt henholdsvis seks et halvt og syv års fængsel for drabsforsøget på en 36-årig mand i den såkaldte Elling-sag.

De to mænd blev dømt for i oktober 2016 at have slået den 36-årige i hovedet med en gaffelnøgle, så han fik tre livstruende kraniebrud, at have overhældt ham med benzin for at brænde ham og herefter kørt af sted med ham i en varebil.

Begge valgte efterfølgende at anke dommen til Vestre Landsret, og her er skyldsspørgsmålet tirsdag blevet afgjort.

Vestre Landsret stadfæster byrettens kendelse og kender begge mænd skyldige i drabsforsøg.

I forbindelse med retssagen ved Retten i Hjørring nægtede begge sig skyldige, men Tom Christian Jensen erkendte at have slået den 36-årige med gaffelnøglen, og efterfølgende at have kørt af sted med ham i varebilen. Han nægtede dog ethvert kendskab til benzinen og hævdede, at han slog i nødværge, fordi den 36-årige angreb ham.

Også ved Vestre Landsret har han delvist erkendt handlingsforløbet, men ikke drabsforsøg.

Kent Clausen har nægtet sig skyldig i drabsforsøg.

Strafudmålingen finder sted senere tirsdag.

Opdateres