Landsholdets anfører i eksklusivt selskab

FREDERIKSHAVN: Efter veloverstået uge med Kvindelandsholdet i Frederikshavn er det også blevet tid til at præsentere Dansk landsholdsspiller som nyt medlem af Wall of Fame i Arena Nord.

Kvindelandsholdets anfører Stine Jørgensen fik sat sit håndaftryk og vil snart blive placeret i Arena Nords Wall of Fame.

Stine Jørgensen er født den 3. september 1990 og stammer fra Dronninglund.

Hun har spillet 116 landskampe og scoret 362 mål og repræsenter nu Odense håndbold.

Stine Jørgensen vil på Wall of Fame komme i selskab med den norske stjerne Nora Mørk og spanske Marta Mangué, som begge kom i Wall of Fame under VM i håndbold i 2015.

Af andre prominente i Wall of Fame kan nævnes: Bryan Adams, Nephew, Beach Boys, Tim Christensen, Cicilie Brækhus, Ulrik Wilbek, Kim Larsen og mange andre kunstnere.