Lang rejse er slut i Aalbæk

AALBÆK: Dannebrog vajede fra flagstangen, solen skinnede, og der var kagemand og sodavand i lange baner, da Aalbæk Børnehave fredag eftermiddag endelig blev officielt indviet.

Dermed er der sat punktum for en lang og snoet vej og taget hul på et nyt kapitel på Engvej, hvor børnehaven nu er en integreret del af skolen.

Lang og snoet vej ...

Indtil oktober 2012 var børnehaven i lejede lokaler hos Borgerforeningens hus på Ndr. Strandvej. Her blev der konstateret skimmelsvamp, og den kommunale børnehave lejede sig ind hos Vendsyssel Data på Centralvej, alt imens diskussionen bølgede om, hvad der så skulle ske.

Men det er historie, nu er den vestligste del af skolen forvandlet til en 400 kvadratmeter stor børnehave med masser af udenomsplads og ny, stor legeplads.

- Fantastisk. Det er en lettelse, at det hele nu er afklaret, siger leder Liselotte Knudsen, der har været i børnehaven siden 2010. Dengang var der 66 børn i Aalbæk Børnehave. I dag er der 32. Børnehaven har netop afleveret 10 børn, der er startet i 0. klasse, og er klar til at tage nye børn ind i løbet af efteråret. Børnehaven er normeret til 42 børn, og ifølge Liselotte Knudsen er børnetallet i Aalbæk stigende.

Bæredygtigt opland

Udvalgsformand Christina Lykke Eriksen (SF), der holdt åbningstalen og med hjælp fra to af børnene klippede det røde bånd, ser Aalbæk Børnehave som et godt eksempel på hele filosofien i Bæredygtigt Børneområde udført i praksis.

- I oplandet samler vi børnene i små metropoler, der bliver centrum for et godt børneliv med alle de fordele, der er i det. Børnehaven har egen indgang og egen legeplads, men ligger tæt på SFO og indskoling, så det giver optimale muligheder for samarbejde. Dagplejen har legestue i samme lokaler, og den fysiske nærhed letter de overgange, børnene skal igennem, siger Christina Lykke Eriksen.

Hun roste både store og små for den tålmodighed, de har udvist undervejs og glædede sig over, at det er lykkedes at gøre "os og dem" til et "vi". Og så var det ellers tid til at gå om bord i herlighederne og smage på kagemanden og den lange slange af fredagskage i Aalbæk.