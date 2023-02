Langer ud efter trafikselskab: - Det er et blodbad

FREDERIKSHAVN:- Der bliver brugt for mange penge på grøn omstilling og gratis billetter, og så sender de regningen videre, og vi må tage tæskene fra borgerne.

Formand for for Fritids og kulturudvalget i Frederikshavn Kommune, Peter Laigaard, (K), langer kraftigt ud efter Nordjyllands Trafikselskab i forbindelse med store nedskæringer på busdriften i Nordjylland.

Senest har Region Nordjylland meldt ud, at det bliver nødvendigt at nedlægge ruter efter et konstateret underskud på 65 millioner kroner.

Frederikshavn Kommune er også gået hårdt til værks med besparelser på busdriften i kommunens landdistrikter, og har set sig nødsaget til at gennemføre besparelser for næsten ni millioner kroner på den kollektive trafik.

- Jeg har kaldt det et blodbad, og det står jeg ved. Vi er tvunget til at forringe servicen overfor vores borgere og udsulte vores landdistrikter som følge af de prioriteringer, der foregår i Nordjyllands Trafikselskab, siger Peter Laigaard, der også er utilfreds med, at Hjørring og Frederikshavn Kommuner ikke kan få pladser i bestyrelsen i NT.

Formand for Kultur - og Fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune, Peter Laigaard, retter skarpe angreb på NT. Foto: Martél Andersen

Han mener, at der satses for meget på grøn omstilling og høje grønne krav i udbuddene af ruter, og det er med til hæve priserne for kommunerne

- NT deler også massivt ud af gratis bustransport til studerende og sportsarrangementer i Aalborg - der er udelukkende fokus på høje trafiktal, og så sender de regningen videre til os, siger Peter Laigaard.

Formand afviser

Formand for NT, byrådsmedlem i Aalborg Kommune, Søren Kusk (S), afviser angrebene og peger på, hvordan organiseringen af trafikselskabet er skruet sammen.

- Det er kommunerne og regionen, der ejer Nordjyllands Trafikselskab, og det er dem, der bestemmer, hvilken service de vil have. Frederikshavn Kommune bestiller det de vil have, og så leverer NT det. Kommunen betaler ikke for, hvad der sker i de andre kommuner, siger Søren Kusk

Så Frederikshavn Kommune er ikke med til at betale for for eksempel elbusser i Aalborg og gratis busbilletter til sportsarrangementer?

- Ikke en krone - det er bestilt og betalt af Aalborg Kommune, fastslår Søren Kusk.

Formand for NT Søren Kusk (S), afviser beskyldningerne fra Frederikshavn Arkivfoto: Torben Hansen

Prisstigningerne skyldes, ifølge formanden, stigende omkostninger generelt - eksempelvis brændstofpriser, og så også et faldende passagertal efter corona-nedlukningerne.

- Det går imidlertid fremad. Vores passagertal i Nordjyske Jernbaner er nu højere end før corona, mens passagertallet i busserne stadig er lavere, men stigende. Det ligger på index 82, forklarer Søren Kusk.

Høje takster på flextrafik

Frederikshavn Kommune har også besluttet, at den højeste takst på 12 kr. pr kilometer på flextrafik, er gældende i hele kommunen. De øvrige kommuner i Nordjylland har fastsat taksten til det halve, nemlig seks kroner pr. kilometer. Den høje pris er vedtaget i Frederikshavn Kommune, selvom NT kører kampagner og opfordrer flere nordjyder til at bruge flextrafik som et alternativ til busserne.

- Det er ret simpelt: Kassen løber tør, hvis vi alle kan køre taxa på kommunens regning, siger Peter Laigaard.

Søren Kusk (S) vil ikke kommentere Frederikshavns kommunes beslutning om at fordoble prisen på flextrafik for beboerne i kommunens landdistrikter.

I 2021 brugte Frederikshavn Kommune 409.271 kr. på i alt 4.784 flexture. I 2022 var det steget til 618.351 kr. for 6.120 ture. Det skal ses i sammenhæng med, at kommunen bruger i alt godt 40 millioner kroner på kollektiv trafik.