Langtidssygemelding: Gammel kending springer til som leder af Toppen af Danmark

SKAGEN:Turistdirektør René Zeeberg er langtidssygemeldt, og med flere arrangementer og events på bedding samt en højsæson lige på trapperne, har bestyrelsen for Toppen af Danmark ansat Lene Kappelborg som midlertidig leder - foreløbig for en periode på fire måneder fra 1. maj.

Det oplyser Toppen af Danmark i en pressemeddelelse.

Bestyrelsen skriver, at de er rigtig glade for, at Lene Kappelborg kunne træde til med kort varsel.

- Lene Kappelborg er en meget erfaren og kompetent leder, som kender stort set alle vores medlemmer, da hun jo var turistdirektør indtil for otte år siden, siger bestyrelsesformand Ulla Mosich.

Lene Kappelborg tiltræder altså 1. maj, og vil være at finde på kontoret i Skagen flere af ugens dage.

Ingen højsæson uden leder

- Jeg vil gerne sige, at personalet på vores kontor har gjort et fantastisk arbejde under René Zeebergs fravær, men det er ikke holdbart at gå ind i højsæsonen uden en daglig leder, siger Ulla Mosich og fortsætter:

- Turistforeningen Toppen af Danmark nyder stor opbakning fra erhvervet og har omkring 300 medlemsvirksomheder. Generelt havde virksomhederne et rigtig godt år i 2022, og man har en tro på, at 2023 også bliver en god sæson trods krig og inflation. Men der skal måske arbejdes lidt hårdere for at tiltrække gæster i samme omfang.

- Det er helt afgørende, at området promoveres bedst muligt, og det har vi haft held med de senere år. Vi er en foreningsdrevet virksomhed, og det betyder, at alle de penge, vi tjener på events og feriehusudlejning, går til markedsføring af vores dejlige område og på den måde skaber øget omsætning hos vores medlemmer, siger Ulla Mosich.