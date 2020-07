Larm i Skagen: Politiet måtte lukke samme fest to gange

SKAGEN:Festen er godt i gang i Skagen, og det smitter af på nætterne, hvor Nordjyllands Politi i det seneste døgn har modtaget flere anmeldelser om høj musik til gene for naboerne.

På Ankermedet i Skagen blev en havefest for højrøstet, og tidligt onsdag morgen blev det for meget for naboerne, som anmeldte festen ti politiet.

En patrulje blev sendt til stedet for at bede festdeltagerne skrue ned, hvilket de også gjorde. Men to timer senere var musikken tilbage på samme lydniveau, og denne gang sendte politiet to patruljer til stedet. Denne gang blev festen lukket, og så faldt der ro på området.

Festen på Ankermedet var ikke det eneste sted i Skagen, hvor musikken var højere end godt er på en hverdagsaften. En patrulje blev også sendt til Kjeldergangen ved 2-tiden, hvor man blev bedt om at skrue ned for lydstyrken. En time senere var det naboer til en fest på Østre Strandvej, som måtte bede politiet tage affære. Også her valgte politiet at lukke festen og sende folk hjem i seng, så der kunne blive nattero i området.