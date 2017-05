Larsen glæder sig til hjemkomst

FREDERIKSHAVN: I sæsonen 2015-2016 var backen mads Larsen en meget toneangivende spiller hos Frederikshavn White Hawks.

Den tidligere Herning-spiller tog efterfølgende springet til Sverige, men efter blot en sæson over sundet er han nu tilbage hos høgene - endda med en aftale, der strækker sig over de næste tre sæsoner.

Her bliver han en del af rent dansk backlinje, der foreløbig tæller otte navne.

- Der bliver da ingen problemer med at snakke sammen i hvert fald, griner Mads Larsen.

- Men i det hele taget synes jeg, at det er fantastisk, at man har kunnet samle otte så stærke danske backs i den samme klub. Jeg synes, det tegner rigtig godt. Jeg er meget glad for at være tilbage i Frederikshavn, og jeg kender jo langt de fleste af spillerne fra sidst, jeg var her. Klubben og hele organisationen virker meget professionel, og jeg er ret sikker på, at jeg kommer til at få en bærende rolle med masser af spilletid og muligheder i powerplay, så jeg var sådan set ikke i tvivl, siger han.

- Jeg var meget tilfreds med at være her sidste gang, og jeg fandt mig godt tilpas i byen, uddyber han.