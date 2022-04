Laust holder et brag en fest: 50 år med lyd og billeder

FREDERIKSHAVN:Gennem årtier har Lyd og Billede Specialisten i Frederikshavn bragt verden ind i stuerne hos nordjyderne - fra de allerførste sort/hvide tv-apparater til nutidens knivskarpe fladskærme. Det er en forretning med et meget højt niveau - altså ikke decibelmæssigt, men kvalitetsmæssigt.

1. maj har virksomheden 50 års jubilæum. Det bliver markeret en hel weekend. Jubilæet bliver fejret med Åbent Hus på Maigaardsvej 28. april-1. maj.

Merina Radio hed forretningen fra starten, og den lå i Strandby. Privatfoto

Lyd og Billede Specialistens lange historie tog sin begyndelse under navnet Merina Radio i Strandby i 1972 i en tid, hvor tv ikke var allemandseje, hvor der kun var et par kanaler at vælge imellem, og hvor de første tv-udsendelser i farver kun lige var begyndt at løbe over skærmene i de nordjyske stuer.

50 år er værd at fejre

- 50 år er en præstation, vi er meget stolte af, og det er enestående i vores branche, konstaterer indehaver Laust Nielsen.

- Vi har været med, siden tv’et gjorde sit indtog i de nordjyske hjem og til i dag, hvor lyd og billeder er en fuldt integreret del af vores liv og hverdag. Konkurrencen er skarp, og udviklingen går stærkt i vores branche, men alligevel er det lykkes os at fortsætte med at vokse og tiltrække nye kunder fra hele Danmark. Det er bestemt værd at fejre. Vores synlighed på nettet gør, at vi har kunder over hele landet. Senest har vi oprustet med fast montør på Sjælland, fortæller han.

Siden Merina Radio slog dørene op i Strandby, har den fagre nye verden gjort sit indtog.

Laust Nielsen fotograferet i 1981. Allerede dengang var han på vej til at blive specialist i lydoplevelser. Privatfoto

- Udviklingen i branchen tog hurtigt fart og nye, skelsættende opfindelser så dagens lys, fortæller Laust Nielsen.

- Farve-tv, videomaskiner, videokameraer, walkman, CD-afspillere og DVD stod pludselig øverst på ønskesedlerne – og Merina Radio var altid først med det sidste nye.

Tre butikker i en

I dag - 50 år senere - har virksomheden til huse på Maigaardsvej i Frederikshavn. Her har den udviklet sig til tre eksklusive butikker med Lyd og Billede Specialisten, LBS-B-O Frederikshavn, og HiFi Center Jyllands under samme tag. De tre butikker på stribe har slået sin position fast som en af landets absolut førende indenfor kvalitetsstærke lyd- og billedløsninger fra alle de bedste brands.

Masser af jubilæumstilbud

Jubilæumsweekenden byder på en masse gode tilbud til kunderne. Det er jo 50 års fødselsdag, de fejrer.

Og 20 medarbejde står klar til at betjene jubilæumsgæsterne.

- Vores stærke team af erfarne og dedikerede medarbejdere, gør alt for at kunderne får den absolut bedste oplevelse, hvad enten det drejer sig med god lyd eller et 98” TV. til stuen, lover indehaver Laust Nielsen.