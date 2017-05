Leder efter ny direktør på toppen

FREDERIKSHAVN: Drømmer du om et direktørliv på toppen og en årsløn på 1,4 millioner kroner? Ja, så er måske nu, du skal spidse blyanten og skrive din ansøgning.

Stillingen som direktør for Børn, Skole og Arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune er nemlig opslået. Ansøgningsfristen er den 2. juni, og den nye direktør forventes ansat pr. 1. august.

Frederikshavn Kommune har allieret sig med Lundgaard Konsulenterne, der har forfattet et 13 sider langt stillingsopslag.

Udfordret kommune...

Kommunen lægger i opslaget ikke skjul på, at "demografi og kommunaløkonomiske grundvilkår er en stor udfordring, som det gælder for en lang række af landets kommuner uden for de vækstbælter, der får udviklingen forærende". Læs: Vi bliver færre, vi bliver ældre og vi bliver fattigere, hvis ikke vi knækker koden og får vendt udviklingen herude i udkanten...

Chef for 2000 medarbejdere

Den nye direktør bliver en del af direktionen sammen med kommunaldirektør Mikael Jentsch, social-, sundheds- og kulturdirektør Rikke Albrecktsen samt økonomidirektør John Kristensen, og den ny "direktør på toppen" bliver direktør for cirka 2.000 medarbejdere i Børn, Skole og Arbejdsmarked.