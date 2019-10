Lige nu pukler de løs: Tonstung hval skæres op

HIRTSHALS:Adskillige hundrede mennesker havde fundet vej til pladsen ved Nordsøen Oceanarium, da eksperter onsdag ved 11-tiden tog fat på den store opgave med at skære en tonstung pukkelhval op for at finde ud af hvalens liv og levned.

Det beretter nordjyske.dks mand på stedet Claus Smidstrup.

- Der er en del forskere indenfor snorene, og så er der mødt flere hundrede interesserede op for at se hvalen blive i første omgang blive undersøgt udvendigt og derefter skåret op, fortæller Claus Smidstrup.

Hvalen blev landet mandag af fiskeskipper Troels Tvilling og hans to gaster i samarbejde med dykkere fra Nordsøen Oceanarium.

Undersøgelsen af pukkelhvalen har deltagelse af forskere fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, forskere fra Syddansk og Aarhus Universitet, en specialdyrlæge samt konservator fra Naturhistorisk Museum, Abdi Hedayat, der også deltog i dissekeringen af vågehvalerne, der skyllede op i henholdsvis Blokhus i oktober og i Hobro i december 2018.

2 Pukkelhvalen fra Skagen er bragt til Hirtshals, hvor den skæres op. Foto: Peter Broen

Nordsøen Oceanarium har kaldt undersøgelserne af hvalen for "en oplagt mulighed for at fortælle alle interesserede om hvalens biologi" og tilskuerne får ikke mindst lugtesansen stimuleret, når hvalen skæres op, lyder det.

Dissekeringen forventes at vare nogle timer.