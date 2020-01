Lille indbrudsbølge ramte Østvendsyssel i weekenden

ØSTVENDSYSSEL:Nordjyllands Politi i Frederikshavn har mandag haft travlt med at registrere indbrud så mange indbrud, at politikommissær Peter Skovbak kalder det en slags indbrudsbølge.

12 indbrud kunne han tælle til, da det hele var gjort op.

- Og det er mange for en weekend, konstaterer Peter Skovbak.

De fleste indbrud af registreret som sket hen over weekenden, mens nogle få kan placeres mere præcist til fredag eftermiddag/aften samt lørdag aften.

Indbrudene fordeler sig med seks i Skagen, der har fundet sted på Doggerbanke, Skawbanke, Berthilsvej, Frejasvej, Skarpæsvej og Gl. Landvej.

Længere mod syd har der været et indbrud i et hus på Sindalvej i Jerup, mens der i Frederikshavn har været to indbrud på Nordre Skanse og et på Klitlund.

I Sæby har været indbrud på Pilevej samt på Finnsvej i Syvesten.

Tyvene er kommet ind ved at bryde terrassedøre og vinduer op, samt i et enkelt tilfælde ved bare at gå ind, fordi der ikke var låst. Udbyttet fra indbruddene har været meget traditionelle, der er blandt andet blevet stjålet en tablet, to pc'er, smykker, ure, sølvtøj og kontanter - både danske kroner samt udenlandsk valuta i svenske kroner, britiske pund, amerikanske og australske dollar samt euro. Et enkelt haglgevær, otte 7'er stole, et sæt B&O-højttalere og en PH-lampe har tyvene rundt omkring også på samvittigheden.