Lille og meget sjælden fugl i Skagen

SKAGEN:Den er lille - kun 10-11 centimeter lang - og sjælden. Meget sjælden herhjemme.

Men torsdag morgen blev den lille fugl - en cistussanger - observeret og hørt i sangflugt over Grenen nord for Skagen.

- Den er hørt synge frem til kl. 13.15 torsdag, oplyser ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation.

Den lille fugl er en yderst sjælden gæst i Danmark. Her er den kun observeret seks gange siden 2001.

Og ikke nok med, at Rolf Christensen hørte den karakteristiske sang fra den lille cistussanger - det lykkedes også at få taget et foto af den. Det er det første foto nogensinde af cistussanger i Danmark, oplyser han.

Cistsussanger Cistussanger ( cisticolidae ) er kun 10-11 cm. lang.

( ) er kun 10-11 cm. lang. Den har brun overside, lys underside og en markant kort hale.

Dens sang er helt speciel: Den chipper ca. én gang i sekundet med et gentaget, elektrisk "zip, zip, zip". Kilde: Rolf Christensen/Grenen Fugleestation

Selv om fuglen er meget lille, har den allerede vakt stor interesse.

Fuglekiggere - "birdere" - er kørt mod Grenen for at se den sjældne fugl. Nogle er kommet helt fra København, oplyser Rolf Christensen.

Med den sjældne fugl har Skagen fået prominent besøg i forbindelse med den såkaldte "Hellerup-uge".

Rolf Christensen vurderer, at den lille cistussanger må være fløjet 1500 kilometer for langt nordøst fra Frankrig. Fuglearten er mere almindelig i det sydlige Europa, men er dog også observeret i Belgien, Holland og Tyskland.