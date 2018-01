Lille skole med store planer

JERUP: En skole med 23 børn er lidt af et særsyn, og skolen vil også hellere end gerne have flere. Derfor holdt Jerup Privatskole lørdag åbent hus med skoleindskrivning, og folkene bag skolen har meget godt at sige om skolen, der højst vil have 16 børn i klasserne, og som slår på, at der er god tid til alle børnene.

- Jeg kender hvert eneste barn, og vi kender alle forældre. Det er meget personligt. Der er tid til hvert eneste barn, der er ikke nogen, der bliver overset, fortæller skoleleder Duncan Kirkby.

Bestyrelsesformand Sidse Christensen har ikke selv børn på skolen, men hun kommer fra Jerup, og hun har selv gået på skolen.

- Jeg har virkelig lyst til at kæmpe for den by, så den ikke kommer til at sove. Det er en god by, som jeg vil kæmpe for, siger hun.

Skolen lukkede i 2015 og nåede at være lukket er par år, inden den genopstod som privatskole. Der bor derfor en del i Jerup, som har fundet en anden skole, og dem vil skolen selvfølgelig gerne have tilbage. Og samtidig kommer der nye børn til.

Målet er nu i første omgang at nå op på 35 elever.

- Så har vi en fin økonomi fremadrettet. 35 kan gå rundt. Men vi håber på at få skolen op på 100 børn på sigt, og så kan vi begynde at bruge hele Jerup Skole.

Formanden opfordrer folk til at give skolen en chance.

- Jeg synes, de skal komme herud og få en snak med os og eventuelt få deres barn til at følge en skoledag og se, hvordan det er. Børnene er glade, og der bliver taget hånd om problemerne, siger Sidse Christensen, der også hæfter sig ved, at skolen kan tilbyde et stærkt fællesskab og en stor tryghed.

En privat mand har købt skolen af kommunen, og han lejer lokaler ud til privatskolen, ligesom en række af byens foreninger bruger faciliteterne, der også rummer en stor hal. Desuden ligger skolen tæt på skov og strand.

Der er pt indskrevet tre børn til den nye 0. klasse til sommer. Børnene undervises med samlæsning af flere klassetrin.

Skolen planlægger endnu et åbent hus arrangement til april.