Lillie drømmer om VM

ISHOCKEY: Det danske ishockeylandshold begynder de kommende dage for alvor forberedelserne frem mod VM på hjemmebane i foråret, når holdet deltager i en træningsturnering i Østrig.

Torsdag, fredag og lørdag venter kampe mod henholdsvis Sydkorea, Norge og Østrig, og blandt de nye ansigter på holdet er Frederikshavn White Hawks-målmanden Thomas Lillie.

- Jeg har tidligere været en del med juniorlandsholdet, men det er selvfølgelig en stor ære at få lov at være med de store drenge denne gang. Nu vil jeg bare gerne bevise, at det også er rigtigt, at jeg har niveauet til at være med her, siger Thomas Lillie.

Lillie og Esbjerg-målmanden Nicolaj Henriksen er de to udtagne målmænd til turneringen i Østrig, mens kendte ansigter som Simon Nielsen, Sebastian Dahm og George Sørensen er fraværende.

- Der er rigtig stor konkurrence på målmandspositionen, men jeg må bare gøre mit bedste og se, hvor langt det rækker, siger Thomas Lillie.

Til forårets VM er det også stadig en mulighed, at NHL-målmanden Frederik Andersen kan komme i spil, og så bliver konkurrencen selvsagt endnu hårdere.

- Selvfølgelig drømmer man da om at komme med til et VM på hjemmebane, og jeg vil gøre alt for at bevise, at jeg er god nok til at komme med der. Det er det eneste, jeg kan gøre, og hvis de andre målmænd så viser sig at være bedre end mig, har jeg gjort, hvad jeg kunne, siger Thomas Lillie.

Ved Danmarks træningsturnering i Østrig er Thomas Lillie ikke eneste spiller med en nordjysk forbindelse. Målmanden har selskab af klubkammeraten Kristian Jensen, mens Aalborg Pirates er repræsenteret ved Mikkel Højbjerg, Martin Højbjerg og Julian Jakobsen. Desuden får aalborgenseren Heinz Ehlers debut som assistent for landstræner Jan Karlsson.