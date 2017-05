Lirekassefestival og velgørenhedskoncert

FREDERIKSHAVN: Torsdag den 18. maj kl. 19.30 i Abildgård kirke sætter Nordiske Lirekassevenner et usædvanligt særpræg på årets "Stafet for livet" koncert i Abildgård kirke.

Som optakt til Nordisk lirekasse Festival i Frederikshavn i dagene 19. og 20. maj, vil en gruppe entusiastiske lirekassespillere give prøver på deres kunnen både før og under velgørenhedskoncerten.

Mange forbinder sikkert lirekasser med etbenede stoddere i en baggård, men lirekasse musik er i dag en ganske anden. Ved koncerten i Abildgård kirke vil man således kunne opleve op til fire samtidigt spillende lirekasser, der istemmer flerstemmige melodier, og nej! Det bliver ikke "Skæve Thorvald" etc., men god musik der sømmer sig for kirkerummets karaktér.

Koncertens øvrige medvirkende er en rigt varieret musikerskare lige fra lokale kor, en pianist og endelig et helt nyt spillemandsensemble med base i Aalbæk under ledelse af tidligere organist i Skagen Freddy Samsing.

Koncerten falder i to dele, og der serveres en gratis forfriskning til alle på det overdækkede kirketorv i pausen. Så er det også slut med de gratis glæder, idet arrangementet afholdes under mottoet: Omvendt entré, altså gratis at komme ind, men forventning om en donation ved udgangen eller MobilePay, som kirken nu også kan tilbyde.

Koncerten har siden begyndelse altid haft en levende og engageret konferencier, hvor blandt andre tidligere og nuværende borgmestre, politikere og andre "kendisser" har guidet publikum igennem det spændende program.

I år er det Hospiceleder Birgitte Nielsen, der på sin personlige måde vil binde de enkelte musikindslag sammen. Hvert musikindslag er blevet tildelt max. 15 min til deres musikfremførelse, og koncerten afsluttes med "Den keltiske velsignelse", hvor alle medvirkende er på podiet.

- Vi håber igen i år, at mange vil benytte lejligheden til at høre god lokal musik, og samtidig give en donation til kræftens bekæmpelse, og i den forbindelse bør det nævnes, at alle medvirkende spiller uden honorar, fortæller Abildgård sogns menighedsråd.

Den officielle åbning finder sted fredag den 19. maj på Fisketorvet kl. 14.30 med velkomst af borgmester Birgit S. Hansen.