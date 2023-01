Lise Nørgaards bisættelse udsætter nytårskoncert

FREDERIKSHAVN:Nytårskoncerten i Abildgård Kirke i Frederikshavn, som skulle have fundet sted lørdag 14. januar kl. 16, er blevet udsat til dagen efter – søndag 15. januar kl. 19.30. Årsagen er, at et af hovednavnene ved koncerten, operasanger Jens-Christian Wandt, skal synge ved Lise Nørgaards bisættelse, som finder sted 14. januar.

Lise Nørgaard og Jens-Christian Wandt var nære venner i over 25 år, så det betyder meget for ham at kunne deltage i bisættelsen både som ven og som sanger. Det har man stor forståelse for i Abildgård Kirke, og koncertens arrangør Knud-Erik Thrane fik derfor hurtigt flyttet koncerten til 15. januar kl. 19.30.

Lise Nørgaard skal bisættes fra Sankt Pauls Kirke i København 14. januar kl. 14.00. Bisættelsen bliver transmitteret direkte på TV.

Ved nytårskoncerten i Abildgård Kirke vil Lise Nørgaard blive mindet med et par musikalske indslag og sjove minder fra over 25 års venskab. Derudover byder programmet på operette, musical og pop, og populære danske sange. Et festligt program, den helt rigtige begyndelse på et nyt år.

Koncertens solister er udover Jens-Christian Wandt, Lise Robenhagen Hjørne og Mads Toghøj. De bliver akkompagneret af Knud Erik Thrane, Tine Lilholt, Klaus Thrane og Jesper Frost Bylling.

Alle, der har købt billet til den 14. januar, vil blive kontaktet af billeten.dk angående flytningen. Er man forhindret i at deltage i på den nye koncertdato, kan man få pengene retur.

Der er stadig billetter til Nytårskoncerten, de kan købes via billetten.dk.