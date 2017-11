Lokale beboere fulgte efter indbrudstyve

JERUP: En 19-årig litauer bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han er sigtet for to indbrud. Endnu en gerningsmand er på fri fod, oplyser politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Frederikshavn. Det var takket være to vågne beboere i Jerup, at en patrulje torsdag kunne anholde den 19-årige litauer fortæller Peter Skovbak.

- En beboer blev mistænksom, da den 19-årige torsdag formiddag ringede på hans dør, for at spørge om vej til Skagen. Derfor holdt beboeren øje med 19-årige, og fik endnu en beboer i Jerup til at hjælpe med at holde øje. De to mænd fra Jerup fandt ud af, at den 19-årige ikke var alene. Sammen med en anden mand gik den 19-årige ind til en adresse for at begå indbrud. De to mænd fra Jerup overraskede indbrudstyvene, som dog slap væk. Men vi fik så gode oplysninger at en hundepatrulje kunne gå spor og finde den 19-årige, som lå og trykkede sig i et læhegn.

- Det er rigtig fint, at de lokale i Jerup er på tæerne, bemærker Peter Skovbak.

Udover det ene indbrud, hvor den 19-årige blev overrasket af beboerne i Jerup, så sigter politiet ham også for et andet indbrud begået i Jerup i samme tidsrum og med samme fremgangsmåde.

Politiet ønsker at få varetægtsfængslet den 19-årige litauer i op mod fire uger, for at undersøge om han står bag flere indbrud i Vendsyssel.