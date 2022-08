Lokalt initiativ: Så mange penge indsamlede Bangsbo Freja til Kids Aid

FREDERIKSHAVN:Der var foredrag fra fodboldlandstræner Kasper Hjulmand samt optrædener fra tryllekunstner Henrik Svanekiær og sanger Burhan G - og dertil adskillige prominente tidligere fodboldspillere på gæstelisten. Og ansvaret for hele showet var lagt i hænderne på Kids Aid-ambassadør Claus Elming.

Også borgmester Birgit Hansen (S) og det lokale fodboldkoryfæ Søren Fredeirksen var blandt deltagerne til showet. Foto: Michael Madsen, Octomedia

Jo, kendisfaktorskalaen ramte et usædvanligt højt niveau, da Arena Nord dannede ramme for et stort Kids Aid-show mandag aften.

I dagene op til det store event har Bangsbo Frejas U17-drengehold på egen hånd samlet penge ind til Kids Aid ved blandt andet at levere særlige Kids Aid- og Bangsbo Freja-kager i det frederikshavnske lokalområde.

Mandag eftermiddag kom førnævnte Kasper Hjulmand så forbi og trænede de lokale Bangsbo Freja-drenge - i øvrigt sammen med sin assisterende landstræner, Morten Wieghorst.

En times kyndig træning blev det til for de fremmødte Bangsbo Freja-spillere, der - med Kasper Hjulmands egne ord - fik lov til at prøve kræfter med de samme øvelser, som han og Morten Wieghorst praktiserer med herrelandsholdet.

Inden det store Kids Aid-show blev skudt i gang, måtte både Bangsbo Freja-spillerne og flere kendisser svede igennem på spinningcyklerne for at hive et ekstra beløb ind til indsamlingen.

Og da aftenens auktion - som bestod af donationer fra blandt andre flere Superliga-klubber - var overstået, kunne Bangsbo Freja og Kids Aid gøre boet op.

Sådan nogenlunde da.

Mellem 400.000 og 500.000 kroner blev det til for Bangsbo Frejas U17-drengehold. En præstation tovholder Lars Bo Christensen er ovenud tilfreds med.

- Det er gået over al forventning. Jeg havde overhovedet ikke regnet med, at det ville gå så godt. Vi er meget tilfredse med det hele. Jeg er både rørt og stolt over det, og hvad drengene har formået at samle, sagde Lars Bo Christensen til Nordjyske umiddelbart efter showet mandag aften.

Burhan G rundede Kids Aid-showet af med en akustisk koncert. Foto: Michael Madsen, Octomedia

U17-drengene satte sig - sammen med deres forældre - et mål som U13-spillere om at indsamle én million kroner til velgørenhed i deres tid som ungdomsspillere.

Det mål er Bangsbo Freja-drengene rykket markant tættere på med mandagens indsamling. Og allerede mandag aften fik nogle af pengene ben at gå på i velgørenhedens tegn.

Således overrakte Bangsbo Freja-spillerne på scenen en donation hver til de lokale initiativer 'SorgGruppen', 'Frirum' og 'Center for familie'.

- Jeg ved ikke, om vi nogensinde vil kunne toppe det her arrangement. Det tror jeg ikke, vi kan. Alt spillede bare her til aften, sagde Lars Bo Christensen.