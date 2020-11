Lukkede kommunegrænser: Sådan kan det ses på trafikken

NORDJYLLAND:De nyeste trafiktal fra Vejdirektoratet for de syv nedlukkede kommuner i Nordjylland viser, at trafikken er faldet med omkring 30 procent på hverdagene.

Fredag i sidste uge - dagen efter statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede store dele af Nordjylland, og opfordrede borgerne til at holde sig inden for kommunegrænserne - faldt mængden af personbiler på vejene i de syv kommuner med 24 procent.

Hen over weekenden var faldet endnu større - omkring 40 procent - men mandag, tirsdag og onsdag i denne uge har tallet ligget stabilt på lige knap en tredjedel mindre trafik på vejene.

- Det er nok niveauet. Jeg tror ikke, at tallet vil ændre sig ret meget, siger projektleder i Vejdirektoratet, Niels Erik Moltved.

- Men den kan være, at faldet bliver lidt mindre i den kommende weekend. Sidste weekend var mange nok mere opmærksom på at holde sig inden for kommunegrænsen, siger han.

Myldretrafikken er næsten væk

Vejdirektoratet har målt trafikken på de store hovedveje og motorveje i de syv nedlukkede kommuner - i alt 12 steder.

Alene på de steder, svarer et fald på 30 procent til mange tusinde biler, der er forsvundet fra vejene. Og det er kun set en gang tidligere - nemlig i marts, da hele landet lukkede ned.

Og der er både fordele og ulemper ved, at der bliver meget mere plads på vejene.

- Det er en stor reduktion i antallet af biler, og det vil også kunne mærkes på myldretrafikken. Der er ikke meget myldretrafik tilbage. Men det betyder også, at farten nok bliver sat en anelse op, fordi der er færre biler på vejene, fortæller Niels Erik Moltved.

- Men det har også den positive effekt, at der selvfølgelig er mindre slid på vejene, og at co2-udledningen bliver mindre, siger han.

Vejdirektoratet fortsætter med at have fokus på trafikmålinger i Nordjylland under nedlukningen.