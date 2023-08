Lukning af stor arbejdsplads koster kommune millioner

I Frederikshavn håber man, at staten vil kigge velvilligt på, at kommunen har fået en ordentlig mavepuster i 2023 med lukningen af Danish Crown-slagteriet i Sæby.

Til P4 Nordjylland fortæller borgmester Birgit Hansen (S) tirsdag morgen, at man håber at få ekstra hjælp fra staten til at få dækket udgifterne til ledige slagteriarbejdere.

Borgmesteren oplyser til mediet, at der fortsat er omkring 230 af de fyrede medarbejdere, der er uden job og som har bopæl i kommunen.

Birgit Hansen vurderer, at udbetaling af dagpenge vil koste kommunekassen omkring 20 millioner kroner, når regnestykket gøres op næste år. Og nu håber hun og resten af byrådet, at staten tager hensyn til den ekstraordinære situation, når der - formentlig inden udgangen af august - uddeles tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.