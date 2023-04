Lukning: - Landmændene har selv savet grenen over

SÆBY:Formand for Fødevareforbundet NNF i Nordjylland, Svend Erik Andersen fortæller, at en stor del af forbundets 700 medlemmer på Danish Crown slagteriet i Sæby selvfølgelig er helt nede i kælderen, og flere er i chok over den varslede lukning.

- Det er forfærdeligt, og i den her første chokfase er folk bare interesserede i at beholde deres job og bevare forholdene, som de plejer at være, siger Svend Erik Andersen.

Han havde set en stor omstrukturering komme, men ikke lige en total lukning af slagteriet i Sæby.

Ledelsen på Danish Crown begrunder bl.a. den varslede lukning i Sæby med, at mange landmænd vælger at sende smågrise til eksport til udlandet, hvor efterspørgslen er stor og priserne højere, fremfor at få dem fedet op til slagtning på slagterier i Danmark.

- Landmændene er jo selv andelshavere i Danish Crown, og dermed har de jo selv savet grenen over, de sidder på og tvunget Danish Crown til at skære ned. Danish Crown har så ikke været i stand til at tilbyde konkurrencedygtige priser, siger Svend Erik Andersen.

- Jeg er en af de slemme

Ny formand i landbrugsorganisationen LandboNord, Torben Farum, er selv stor svineproducent ved Sæby, men har for flere år siden valgt at sende langt hovedparten af sin produktion på i alt 45.000 smågrise ud af landet, fremfor at sende dem til slagtning på slagterier i Danmark.

- Det er en sorgens dag i Sæby, men jeg er selv en af de slemme, der sender grisene til eksport, og det har vi gjort siden 2015. Med de faldende priser har det på det seneste været et spørgsmål om røde eller sorte tal på bundlinjen for producenterne, og derfor er det fuldt forståeligt, at flere vælger at sende til eksport, siger Torben Farum.

LandboNords nye formand og griseproducent ved Sæby Torben Farum. Privatfoto

Han peger også på, at flere producenter er stoppet, hvilket også er medvirkende årsag til, at Danish Crown har færre grise og skærer ned.

Hos NNF forbereder man nu to spor i indsatsen for medlemmerne, der bliver ramt af lukningen.

- Nu følger 21 dage med forhandlinger, hvor vi skal forsøge at redde arbejdspladser, hvis det er muligt. Derefter skal medarbejderne tilbydes muligheder for uddannelse og eventuelt job andre steder og i andre brancher, siger Svend Erik Andersen.

Lukningen i Sæby vil berøre hver femte af NNF Nordjyllands i alt 3550 medlemmer.