Lukning på stribe: Turisthus Nord siger farvel til tre turistkontorer

FREDERIKSHAVN:I lyset af en ekstrem alvorlig økonomisk krise i turistbranchen har Turisthus Nord valgt at øge markedsføringen og synligheden af medlemsvirksomheder, med særligt fokus på at få danskerne til at købe ferie i Frederikshavn Kommune.

Målet er at hjælpe medlemsvirksomheder så godt som overhovedet muligt gennem den krise, der opleves lige nu, og som højst sandsynligt vil bide sig fast i lang tid fremover.

Turisthus Nord vil derfor øge markedsføringen ved at tilføre ekstraordinære resurser.

- Dette gør vi blandt andet ved at flytte resurser fra driften af de tre fysiske turistbureauer i hhv. Skagen, Frederikshavn og Sæby. Turisthus Nord vil herefter afsøge muligheden for at flytte den fysiske turistservice fra vores egne lokaliteter ud til en række turismevirksomheder i området. Vi nedlægger de nuværende fysiske turistkontorer i Frederikshavn, Sæby og Skagen, og skærer samtidig ned i behovet for sommerpersonale i den kommende sæson, siger formand for bestyrelsen i Turisthus Nord Ulla Mosich.

Turisthus Nord driver allerede nu en meget populær turistservice i form otte info-touch-skærme i hele kommunen, 64.000 følgere på de sociale medier, ligesom de har 1.4 millioner gæster, der allerede benytter sig af websites og online services, arrangementskalender, oversigter, etc.

- Med disse løsninger sikrer vi stadig muligheden for fysisk turistservice – men nu hos en række lokale medlemsvirksomheder i Turisthus Nord – kombineret med touchskærme, sociale medier, vores website og online services, siger Ulla Mosich.

Turismelandskabet i Frederikshavn Kommune kommune vil under alle omstændigheder se anderledes ud fra det kommende årsskifte, hvor Frederikshavn Kommune går sammen med Læsø, Brønderslev og Aalborg kommuner og etablerer et nyt fælles destinationsselskab, Destination Nord.

Dette fælleskommunale selskab, Destination Nord, vil bl.a. fra næste år tage sig af den fysiske turistservice i kommunen.

- Så når Turisthus Nord allerede nu lukker de tre nuværende turistkontorer og lægger servicen ud til udvalgte medlemmer betyder det, at Destination Nord har frie hænder til at etablere den fremtidige fysiske turismeservice på tværs af de fire kommuner, siger Ulla Mosich.

Turisthus Nords primære funktion fremover vil således have øget fokus på markedsføring af medlemmerne samt interessevaretagelse af turismen til gavn for medlemmerne.