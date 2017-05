Lyd på kanten af den store scene

Dorthe Gerlach og Michael Hartmann, Hush, gav selv et par numre, ”Sometimes” og ”Ingers Ting”.

FREDERIKSHAVN: Til daglig er han skribent på Cykelmagasinet, og skriver artikler om professionel cykelsport.

Denne weekend har 26-årige Andreas Dons fra Aalborg dog stillet cyklen og grebet guitaren og optrådt på tre nordjyske scener sammen med syv andre nordjyske sangskrivertalenter, der alle har deltaget i Lydkanten.

Vi møder Andreas i Det Musiske Hus i Frederikshavn. Lydprøven er lige overstået, og Andreas lader op til eftermiddagens koncert. Den sidste af tre, der startede fredag aften på Skråen i Aalborg og fortsatte lørdag på Vendsyssel Teater.

- Det var angstprovokerende, men også noget jeg så frem til. Vi har jo forberedt os meget, så koncerterne er kulminationen på et fantastisk forløb, siger Andreas Dons.

Evnen til at udtrykke sig

Han meldte sig til talentudviklingsprojektet for at udvikle sin evne til at udtrykke sig.

- I Cykelmagasinet udtrykker jeg mig med ord, ved at skrive. Her på Lydkanten udleverer jeg mig selv på en anden måde. Man skal virkelig lære at stole på sine egne særheder og få sin personlighed ud gennem musikken. Men det har været meget lærerigt med nogle kompetente coaches, siger Andreas Dons.

Det er tredje år, Lydkanten samler nordjyske sangskrivertalenter, og i år er de blevet coachet af Dorthe Gerlach (Hush), Michael Møller (Moi Caprice), Pernille Rosendahl (Swan Lee og X Faktor-dommer) og Morten Winter (Treefight for Sunlight), der alle er professionelle musikere, og Andreas Dons er klar til at forfølge sin drøm om at blive professionel musiker.

Kreativ rugekasse

Lydkanten er vokset ud af Det Musiske Hus i Frederikshavn, og det regionale spillested fortsætter med at lede efter og pleje nordjyske sangskrivertalenter.

- Man kan sende musikdemo’er til os hele året, og så udvælger vi, de bedste, som kommer med på Lydkanten, siger Emil Sørensen, Strandbydrengen, der er projektleder på Lydkanten - og selv er et produkt af Frederikshavns regionale spillesteds kreative rugekasse.

Dorthe Gerlach var ligesom sidste år, vært og konferencier, i år sammen med Michael Møller, der i øvrigt er vokset ud af det musikalske miljø i barndomsbyen Sæby.