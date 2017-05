Lydkanten indtager de store scener

FREDERIKSHAVN: Efter to måneders arbejde med nye sange og coaching fra stærke, danske sangskrivere som Dorthe Gerlach, Pernille Rosendahl og Michael Møller, er de ni nordjyske talenter endelig klar til at stå på scenen.

Koncerterne spilles på Skråen i Ålborg fredag aften, på Vendsyssel Teater i Hjørring lørdag aften, og søndag den 14. maj kl. 16.00 spilles den sidste koncert i Det Musiske Hus i Frederikshavn.

Det er en god mulighed for at opleve, hvordan sangskrivningen har det lige nu i Nordjylland. Og det er ligeledes en mulighed for at bakke op om de unge talenter, der denne eftermiddag tager de første skridt med helt nyt materiale og ny viden fra forløbet på Lydkanten, der i årene fremover forhåbentlig kommer til at forme dem som kunstnere.