Den gule bil kører på grøn energi: Lydløs udrykning på Læsø

LÆSØ:Overskriften er nok strammet, for et udrykningskøretøj skal kunne larme. Men motorstøj er der ingenting af.

En elbil skal nemlig fremover stå for udrykningen, når læger fra Regionsklinik Læsø bliver kaldt ud til en akut situation på øen.

Det er ikke kun bilens bæredygtighed, der er taget hensyn til i valget. Den er samtidig sådan indrettet, at lægerne på Læsø fremover kan være i digital kontakt med både vagtcentralen i Aalborg, helikopter og hospital, fordi den nye bil er koblet op på de præhospitale it-systemer, herunder den elektroniske patientjournal.

Derudover kaldes lægerne fremover direkte fra AMK-vagtcentralen, der modtager 1-1-2 opkaldet og også disponerer ambulance og evt. helikopter til stedet.

- Det betyder meget for lægerne og borgerne på Læsø, at vi nu professionaliserer den akutte hjælp. Det gør kommunikationen mellem de mange aktører langt mere smidig og enkel, hvilket også har betydning for den hjælp, patienten får gennem forløbet, siger lægefaglig direktør i Den Præhospitale Virksomhed, Palle Juelsgaard, i en pressemeddelelse fra Region Nordjylland.

Det er Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland, der stiller bilen til rådighed. Lægerne på Læsø har samtidig modtaget en ekstra akuttaske samt undervisning i de systemer, de skal benytte i bilen.

Supplement til ambulancetjenesten

- Vi er meget glade for, at vi får et udrykningskøretøj i regionsklinikken. Det er en stor fordel, at vi dermed få adgang til de præhospitale it--systemer. Men det betyder også meget i forhold til fremkommelighed, at vi nu har en gul bil med udrykning. Alt andet lige vil vi komme hurtigere og mere sikkert frem, fordi vi nu kører med en helt anden synlighed, siger læge i Regionsklinik Læsø, Jørgen Peter Ærthøj.

- Vi har allerede et supergodt samarbejde med ambulancebehandlerne på øen, og det vil vi naturligvis fortsat have. De tager sig i forvejen af langt de fleste akutte opgaver, men vi glæder os over, at vi kan tilføje endnu en bil til det akutte setup på Læsø, siger Jørgen Peter Ærthøj.

Test af grønt udrykningskøretøj

- Jeg glæder mig rigtig meget over, at vi nu stiller et udrykningskøretøj til rådig for lægerne på Læsø til fordel for øens beboere og besøgende. Og jeg glæder mig lige så meget over, at det er en elbil, vi stiller til rådighed. Vi har i vores klimahandlingsplan et mål om, at alle regionens køretøjer skal over på anden drivkraft end benzin og diesel. Vi har allerede en række brintbusser kørende i NT, vi er i gang med at skifte regionens personbiler ud, bl.a. hos de udkørende teams i Psykiatrien. Så det her er endnu en vigtig skridt i den grønne retning, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

- Læsø er et oplagt sted for os at afprøve en elbil som del af det akutte beredskab. Læsø er et helt naturligt afgrænset område, så vi kommer ikke ud i situationer, hvor det bliver et problem rent afstandsmæssigt. Vi skal nu høste erfaringer, så vi på sigt kan inddrage flere elbiler i det præhospitale beredskab, siger Ulla Astman.

Tryghed og klima

Også på Læsø er man glad for den nye bil.

Paramediciner Thomas Sølvkær og læge Mikkel Anthonisen foran det nye udrykningskøretøj, som fremover bliver en del af deres arbejdsplads. Foto: Region Nordjylland

- Vi har i dag både læger og ambulancebehandlere på øen, så vi har allerede et rigtig godt akut beredskab. Men der er en tryghed for borgerne i, at lægerne har et udrykningskøretøj til rådighed, når der sker noget. At kommunikationen mellem vores læger og de øvrige sundhedsfaglige parter bliver optimeret, kan vi jo også kun se frem til, siger borgmester på Læsø, Karsten Nielsen.

- At det er en elbil, passer så i øvrigt rigtig godt ind i vores øvrige klimatiltag på øen. F.eks. er langt de fleste biler i den kommunale administration allerede eldrevne. Vi vil være Danmarks klimaø nummer 1, siger Karsten Nielsen.