Lystløgneren Pella klar igen: Nu med kunstprojekt

STRANDBY:56-årige Pella Hjertshagen har stadig planer i gang i Nordjylland. Hanne Charlotte Rasmussen, som den svenske kvinde også kalder sig, har tidligere huseret i Skagen, Blokhus, Hals og Frederikshavn. Nu er hun dukket op i Strandby.

Da Nordjyske nærmer sig erhvervslejemålet på havnen i Strandby nord for Frederikshavn, forsvinder hun straks fra vinduet. Derefter bliver alle gardiner trukket hermetisk til.

Søndre Havnevej 24 i Strandby. Her er Pella Hjertshagen flyttet ind. Foto: Bente Poder

Der bliver heller ikke åbnet, da vi banker på i forsøget på at få et interview med den karismatiske svenske kvinde, der har været i gang i Nordjylland siden 2019. En lang række leverandører, udlejere og håndværkere har mange penge til gode, og flere nordjyder kan fortælle om ubehagelige oplevelser med kvinden, som bruger en vifte af navne og opdigtede personlige historier, hvor hun kommer frem.

Et af navnene er som nævnt Hanne Charlotte Rasmussen, og sidst offentligheden hørte om hende, havde hun stævnet et ægtepar i Hals for 93.000 kroner i forbindelse med et lejemål. Det var en sag, som det lykkedes den svenske kvinde at oprette ved Retten i Aalborg. Hun valgte dog at droppe sagen i januar, da der blev spurgt nærmere ind til de forskellige navne, som hun optræder under.

Mormors ishus

Hun har været i gang i lejemålet i Strandby i en måneds tid. Det fremgår af cvr-registret, at hun har et firma - Mormors Ishus - tilknyttet adressen på Søndre Havnevej 24. Det er et firma, der angiveligt beskæftiger sig med bl.a. café-drift.

Naboer bekræfter over Nordjyske, at der er tale om en svensk kvinde, som passer til beskrivelsen. Hun er i selskab med en mand, og sammen har de haft travlt med at rydde ud og indrette sig i det lille hus. Det ser ifølge naboerne ud til, at planen er at indrette galleri. Der har også været en svensk indregistreret bil parkeret udenfor.

Pella Hjertshagen har tidligere haft sin datter med rundt i Nordjylland, men datteren er ikke set i Strandby.

Boligforeningen Vesterport i Frederikshavn lejer Søndre Havnevej 24 ud. Her lyder direktør Steen Møller Andersen ikke overrasket ved informationen om, at den i Nordjylland så kendte svenske kvinde er rykket ind i boligforeningens erhvervslejemål. Han afviser at kommentere på konkrete sager med henvisning til sin tavshedspligt.

- Men vi ser alvorligt på det, hvis et erhvervslejemål bliver anvendt til beboelse. Så vil der være tale om misligholdelse af den indgåede lejekontrakt. Bliver vi opmærksomme på den slags ting, er det selvfølgelig noget, vi håndterer, siger Steen Møller Andersen.

Direktøren tilføjer, at man i den slags tilfælde ophæver lejemålet.

Nordjyske har sendt en mail til Pella Hjertshagen, hvor vi har spurgt ind til hendes planer i Strandby og problemerne med lejemålet, men hun er ikke vendt tilbage.