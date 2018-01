Målmand: Vi skal findes os selv igen

FREDERIKSHAVN: Med blot en måned til slutspillet har Frederikshavn White Hawks ramt en skidt stime.

Søndagens 1-2 skuffelse i Herning var det tredje nederlag i træk.

Målmand Christian Larsen mener dog ikke, at der er tale om en spillemæssig krise.

- Jeg synes, vi spiller en god gang hockey. Tre nederlag i træk er selvfølgelig ikke godt nok, men vi behøver ikke lave noget grundlæggende om som hold. Vores fokus skal være på at luge ud i de personlige fejl, for det er dem, der har kostet, siger Christian Larsen.

White Hawks holder fast i Metalligaens tredjeplads, men presses bagfra af Odense og Rødovre, der blot er tre point efter. Der resterer otte runder af grundspillet.

- Vi har selvfølgelig et øje på tabellen. Vi vil gerne slutte i top-4, så vi har hjemmebane i en eventuel syvende og sidste kamp i kvartfinaleserien. Men hvem vi skal møde, er knap så vigtigt, for bredden er god i ligaen. Vi ved, at vi har kvaliteterne, så nu handler det om, at vi skal findes os selv igen og have fokus på defensiven, siger målmanden.