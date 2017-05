Målmand forlænger med White Hawks

Christian Larsen bliver i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Christian Larsen er også i den kommende sæson målmand hos Frederikshavn White Hawks.

Den sjællandske målmand fik den netop forgangne sæson spoleret af en kræftsygdom, men nu er han tilbage på isen og har sat sin signatur på en etårig forlængelse med vendelboerne.

- Det var ikke en svær beslutning at sige ja til at fortsætte i Frederikshavn. Jeg har været rigtig glad for de to år, jeg har været heroppe indtil videre, og så betyder det rigtig meget, at det er en klub, der satser på danske målmænd. Jeg er glad for der er kommet styr på min sygdom og ser frem til at starte op på en frisk til august, siger Christian Larsen i en pressemeddelelse.

Dermed ser Frederikshavn White Hawks ud til at have næste sæsons målmandspar på plads. Også Thomas Lillie har kontrakt for den kommende sæson.