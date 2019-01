Måske en sammenhæng: Tablets og computere stjålet ved flere indbrud i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Abildgårdskolen på Abildvej i Frederikshavn var i løbet af juleferien udsat for indbrud. Det blev anmeldt hen over julen, og det blev det i første omgang oplyst, at intet var stjålet.

Men 1. januar kunne det konstateres, at der var stjålet otte Apple iPads og en bærbar computer i forbindelse med et indbruddet.

Det siger politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn, som også kan fortælle, at indbruddet skete, efter at gerningsmanden eller mændene havde knust en rude for at komme ind.

– Det indbrud minder lidt om et, vi nu også har fået anmeldelse om hos Træningscenter Phønix på Nytorv i Frederikshavn, lyder det fra politikommissæren.

Dette indbrud er sket mellem 30. december og 2. januar.

– Her har man forsøgt at bryde et vindue op og har knust en rude for at komme ind. Der mangler otte bærbare computere, og vi ser en sammenhæng mellem de to sager, siger Peter Skovbak.

Endelig er der mellem 30. og 31. december i Frederikshavn sket et indbrud i et hus, som er under opbygning og ligger på Caspersvej.

– Her er brudt et vindue op, og der er stjålet ret meget elværktøj, konstaterer Peter Skovbak.

Nordjyllands Politi har således modtaget anmeldelse om, at der blandt andet er stjålet fem boremaskiner, fem opladere, ti batterier, en vinkelsliber, højttalere, en rundsav, en sømpistol, en kompressor, save og en kaffemaskine.